Bayer Münih Jalen Reynolds'ı takıma kattı

Bayern Münih, Jalen Reynolds'ı 1+1'yıllık sözleşmeyle kadroya kattığını resmi internet sitesinden duyurdu.Abone ol
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alman temsilcisi Bayern Münih, son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Jalen Reynolds'ı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Maccabi ile THY Euroleague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Jalen Reynolds kariyerinde Xavier, Recanati, Reggio Emilia, Zenit St Petersburg ve Guangzhou Long Lions takımlarında da forma giydi.
Bayern Munih, imza attırdığı diğer oyuncuları da 'En favori imzanız hangisiydi?' notuyla paylaştı:
❓What´s your favorite signing so far❓— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) July 31, 2020
✍ 𝘞𝘈𝘋𝘌 𝘉𝘈𝘓𝘋𝘞𝘐𝘕 IV
✍ 𝘔𝘈𝘓𝘊𝘖𝘓𝘔 𝘛𝘏𝘖𝘔𝘈𝘚
✍ 𝘑𝘈𝘑𝘜𝘈𝘕 𝘑𝘖𝘏𝘕𝘚𝘖𝘕
✍ 𝘑𝘈𝘓𝘌𝘕 𝘙𝘌𝘠𝘕𝘖𝘓𝘋𝘚 #FCBB #BBL #EuroLeague #Transfers #AudiDome @The_Fourth_Wade pic.twitter.com/24PGi8wBES