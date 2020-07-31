BIST 1.127
DOLAR 6,96
EURO 8,24
ALTIN 441,38
HABER /  SPOR

Bayer Münih Jalen Reynolds'ı takıma kattı

İhlas Haber Ajansı

Bayern Münih, Jalen Reynolds'ı 1+1'yıllık sözleşmeyle kadroya kattığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Abone ol

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alman temsilcisi Bayern Münih, son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Jalen Reynolds'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Maccabi ile THY Euroleague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Jalen Reynolds kariyerinde Xavier, Recanati, Reggio Emilia, Zenit St Petersburg ve Guangzhou Long Lions takımlarında da forma giydi.

Bayern Munih, imza attırdığı diğer oyuncuları da 'En favori imzanız hangisiydi?' notuyla paylaştı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta vahşet! Eski kız arkadaşının ailesinden 4 kişiyi katletti daha önce söylemiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'dan Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'e istifa çağrısı
ABD'de yaşayan Türk doktordan dehşete düşüren itiraf: Ölümlerine karar verdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelimeler yaşanacak'
AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a 'fahişe' ve 'AKP'nin papatyaları'ndan dava hazırlığı
Sağlık Bakanı Koca'dan maskeli bayram mesajı
Devlet Bahçeli Twitter'a geri döndü
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin dava açmaya hazırlandığı Dilipak'tan olay cevap! 'Papatyalar'ı açıkladı
Türkiye'de korkutan rakam! 'Acemi kasap' sayısı bakın kaç oldu
İstanbul'da 1153 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan anne baba kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor
Yorumlar