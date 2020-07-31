AK Parti'nin dava açmaya hazırlandığı Dilipak'tan olay cevap! 'Papatyalar'ı açıkladı

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan muhafazakar kadınlara "AKP Papatyaları' ve 'fahişe' dedi. Büyük tepki doğuran yazıya AK Parti dava açacağını açıkladı. Dilipak'tan dava hazırlığına cevap geldi...

Abone ol

'AKP'nin Papatyaları" ve "fahişe" gibi tanımlamalarla İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren muhafazakar kadınları hedef alan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a AK Parti dava açıyor. Dava haberi için "Benim kadar AK Parti için çalışan bir insan bulunamaz" diyen Abdurrahman Dilipak, "Beni de yargılayacaklarına göre helal olsun, harika! Bu kadarını beklemiyordum doğrusu ama kaderde bu da varmış. Biyografime yazacak bir hatıra daha çıktı" diye tepki gösterdi.

Dilipak, Akit Tv'de yayımlanan Ülke Gündemi Bayram Özel programında hakkındaki eleştirilere ilişkin konuştu. Tartışma yaratan yazısındaki 'papatya' ve 'fahişe' kelimelerine açıklık getiren Dilipak, AK Parti'nin hakkında açmaya hazırlandığı davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dilipak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti içindeki 'papatya' zihniyeti bana hoşgörü göstermiyor

"Çok iyi olur. Daha önceki ANAP döneminde de o Hasan Celal Güzel'i eleyip siyasi hayatıma mal olsa da imam hatipleri kapatacağım diyen bir zihniyet var ya onların bir papatyaları vardı. AK Parti içinde de böyle bir 'papatya' zihniyeti oluştu. Bana hoşgörü gösteremiyorlar. Bunlar biraz son zamanda deşifre oldular."

'Türkiye'yi ve AK Parti'yi bir yerlere sürüklüyorlar'

"Halkın öfkesi çok yükseldi benim yazım da bunu anlatıyor. O yazının hemen girişinden sonraki paragrafım; benim kadar AK Parti için çalışan bir insan bulunamaz. Ben sanık oluyorum onlarsa yargıç pozisyonunda. Dün bir açıklama yaptılar, bugün de müjdeyi verdiler. AK Partiyi yöneten böyle bir kadro var. Bunların zihniyetleri Türkiye'yi ve AK Parti'yi bir yerlere sürüklüyor."

'Yargıya taşırlarsa tanıklarıyla birlikte gelirim'

"AK Parti'yi ANAP'ı bitiren o papatya geleneğinin AK Parti içinde AKP'liler üzerinden ortaya çıkmasına şahit oluyoruz."

"Burada bir eleştiri bu AK Parti içindeki AKP'liler o yiyici takımı dediğimiz, eğer bu işi yargıya falan taşıyacaklarsa tanıklarıyla birlikte gelirim. Konuşuruz. İstiyorlarsa öyledir."

'Benim söylemim birilerini rahatsız ediyor'

"Bakın bu Koç'un Eczacıbaşı'nın savunduğu kadrolar kimler? Onlara arka çıkan bu holdingler kadar bizim yeşil sermaye dediğimiz o dindar iş adamları, acaba bu kötü gidişe bu LGBT oradaki kelimeyi tekrar söylüyorum fahişelere ve onların türevlerine' LGBT demek zorunda mıyım? İşte bunları o uluslararası örgütler hangileri? AB. Neyle destekliyor İstanbul Sözleşmesi ile destekliyor. Gönderme yaptığım yer orası. Anlamak istemiyorlar çünkü benim bu söylemim birilerini rahatsız ediyor.

İstanbul sözleşmesi de tam bir skandal."

'Hocam yine size saldıracaklar' diye uyarıldım

"Bir takım trollerin hareket ettikleri, başka başka yerlerden saldırılar geldi. Sonra da bir gazeteci arkadaş uyardı, Hocam size yine saldıracaklar diye. "