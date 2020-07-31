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Inter'den Lionel Messi harekatı! Kesenin ağzı açıldı

Serie A ekibi Inter'ın 4 yıl için Messi'ye 260 milyon euro maaş teklifinde bulunacağı ifade edildi. İspanyol kaynaklara göre de Messi'nin Barcelona'da kalacağı kesin olarak belirtildi.

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İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesi; Barcelona Kulübü ile kontratı gelecek sezon sonu sona erecek olan Messi için Inter'in yıldız oyuncuyu ikna etmek adına tüm fedakarlığı yapacağını belirtti.

Haberde Serie A kulübünün Messi için teklif edeceği maaş tutarının dört yıl için 260 milyon euro olduğu yer aldı. Bu ücret İtalya liginin en çok kazanan futbolcusu Ronaldo'nun gelirinden de fazla. Öte yandan İspanyol kaynaklar Messi'nin Barcelona'da kalacağına kesin gözüyle bakıyor.

Inter için bir başka transfer hedefi ise Tottenham Hotspur'un ile beklediği gibi bir sezon geçirmeyen Tanguy Ndombele. Jose Mourinho'nun gelmesi ile yedek kulübesine mahkum kalan orta saha oyuncusu için Inter; Marcelo Brozovic, Milan Skriniar ve Mourinho'nun uzun yıllardır gözdesi olan Ivan Perisic'ten birini takasta kullanmak istiyor.

Alexis Sanchez'in bonservisini de almak isteyen Inter'in bu yazki bir başka hedefi ise sol kanat beki transfer etmek.

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