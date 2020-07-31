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Lille kulübüne transfer olan Burak Yılmaz Fransa'ya uçtu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübüne transfer olan Burak Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gitti.

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Beşiktaş'a veda eden Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübü ile anlaşmıştı.

Fransa'ya gitmesi beklenen 35 yaşındaki milli futbolcu, yola çıktı.

Instagram'dan veda etti
İnstagram hesabından "Fransa" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerine yola çıktığını duyuran Yılmaz'ın sağlık kontrollerinin ardından Lille ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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