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Adana'da maske takmak zorunlu hale geldi

Hava sıcaklığının ortalama 50 dereceyi bulduğu Adana'ya maske takma zorunluluğu getirildi.

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Türkiye'de korona sonrası normalleşmeyle birlikte birçok ile maske zorunluluğu getirilmişti.

Sıcak yaz günleriyle birlikte maske zorunluluğu toplumun büyük bir kısmında tepkilere neden oldu.

Son olarak maske zorunluluğu getirilen illerden biri de hava sıcaklığı ortalama 50 dereceyi bulan Adana...

CEZASI 900 TL
Adana'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, gece yarısı itibarıyla kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, karara uymayanlara 900 TL para cezası kesileceği bildirildi.

Açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.

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