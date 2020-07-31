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Motosiklet kazasında yaralanmıştı! 5 gün sonra acı haber

BATMAN’ın Gercüş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan bir kişi, 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinen bilgilere göre, 5 gün önce, Nazal Alabaıd Alibr (49) yönetimindeki plakasız motosiklet, Hasankeyf istikametinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrulmuş, arkadan hızla gelen Mohahmmed Haj Must (50) yönetimindeki motosiklet de yola savrulan motosiklete çarpıp takla atmıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Suriye uyruklu Nazal Alabaıd Alibr, Mohahmmed Haj Must ve arkasında oturan 38 yaşındaki Mustafa Mola Huse yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Mohahmmed Haj Must (50) Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

5 Günlük yaşam savaşını kaybetti

Kazada ağır yaralanıp hastanede tedavisine devam edilen Mohammed Haj Must 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Must'un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından dün Şanlıurfa'ya bağlı Suruç ilçesinde defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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