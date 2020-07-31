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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Umman, Türkmenistan, İran, Cezayir ve Tunus liderleriyle ile telefonda bayramlaştı.

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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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