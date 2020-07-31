BIST 1.127
DOLAR 6,99
EURO 8,23
ALTIN 443,43
HABER /  DÜNYA

Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı. Son 24 saatte 292 bin 527 yeni vaka tespit edildi.

Abone ol

Koronavirüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde 292 bin 527 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayılarında rekor artış kaydedildi.

Günlük vaka sayılarındaki en çok artış ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşandı. 4 ülke küresel salgında başı çekti. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812 kişi arttı.

DSÖ’nün 24 Temmuz’daki raporunda ise dünya genelinde günlük 284 bin 196 yeni vaka tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 753 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçtiğimiz hafta ise 40 ülkede günlük vaka sayısı rekor kırmıştı. Avusturalya, Japonya, Hong Kong, Bolivya, Sudan, Etiyopya, Bulgaristan, Belçika, Özbekistan ve İsrail vaka sayılarının artışa geçtiği ülkelerin başında geliyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 17 milyon 624 bin 299’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 679 bin 574’e ulaştı. 11 milyon 20 bin 895 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi
Lille kulübüne transfer olan Burak Yılmaz Fransa'ya uçtu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Temmuz 2020)
Tartışma yaratan Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Ali Arslantaş'tan çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Motosiklet kazasında yaralanmıştı! 5 gün sonra acı haber
7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti
Inter'den Lionel Messi harekatı! Kesenin ağzı açıldı
Bodrum'a son 24 saatte rekor araç girişi yapıldı
Trump'ın istediğini Hong Kong yaptı! Korona nedeniyle Eylül'deki seçimler ertelendi
Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban derisi nasıl değerlendirilir?
Yorumlar