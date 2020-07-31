Galatasaray'ın transfer listesindeki Kaan Ayhan, Sassuolo ile anlaştı!

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Fortuna Düsseldorf'un savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Serie A ekibi Sassuolo ile anlaştı.

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Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Kaan Ayhan, Sassuolo ile prensipte anlaştı.

Sarı-kırmızılılar, bugün ödenmesi gereken Kaan Ayhan’ın 2 milyon Euro’luk çıkış bedelini Alman kulübünün hesabına yatırmadı ve milli oyuncuyu Serie A ekibine kaptırdı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Sassuolo'nun Kaan Ayhan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve 25 yaşındali oyuncunun senede 1.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 34 maçta forma giyen Kaan, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Daha önce Merih Demiral'ı transfer eden ve oyuncuyu Juventus'a yollayan Sassuolo'nun kadrosunda Mert Müldür yer alıyor.