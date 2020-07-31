BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,22
ALTIN 442,08
HABER /  DÜNYA

Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız

Mısır'ın askeri desteğini alan Esed rejiminden Hatay konusunda güldüren bir açıklama geldi. Esed'e destek veren İmam Mehdi Tugayı'nın komutanı Tuğgeneral Firas Drouf, "Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak. Mısır ordusu ile birlikte İdlib'i ve Hatay'ı kurtaracağız" dedi.

Abone ol

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in " Hatay'ı geri alacağız" şeklindeki güldüren çıkışının ardından benzer bir açıklamada Esed rejimine destek veren İmam Mehdi Tugayı komutanı Firas Drouf'tan geldi. Mısır askerlerinin İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandığını belirten Drouf, Hatay'ı Türkiye'den alacaklarını söyledi.

Güldüren hatay çıkışı
Drouf, "Mısır askerleri güney İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandı. Mısır savaş uçaklarının hedefleri vurması için de hava üssü kurma niyetindeyiz. Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak. Mısır ordusu ile birlikte İdlib'i ve Hatay'ı kurtaracağız" dedi.

Suriye Dışişleri bakanı da Hatay'ı hedef göstermişti
Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada, Hatay'ı kastederek "Burası bizim toprağımız, onlara rağmen oraya geri döneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da maske takmak zorunlu hale geldi
Mbaye Diagne, Senegal'de kurban kesti
Ahmet Davutoğlu'dan Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'e istifa çağrısı
ABD'de yaşayan Türk doktordan dehşete düşüren itiraf: Ölümlerine karar verdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak'
AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a 'fahişe' ve 'AKP'nin papatyaları'ndan dava hazırlığı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1442 kişi hayatını kaybetti
7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti
Inter'den Lionel Messi harekatı! Kesenin ağzı açıldı
Bodrum'a son 24 saatte rekor araç girişi yapıldı
Trump'ın istediğini Hong Kong yaptı! Korona nedeniyle Eylül'deki seçimler ertelendi
Kurban etini ızgara yaparken nelere dikkat edilmeli, nasıl yapılır?
Yorumlar 16 yorum