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Mbaye Diagne, Senegal'de kurban kesti

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, kendi kurbanını keserken çekilen fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Mbaye Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.

Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.

Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diagne, ülkesinde kurban kesti.

Instagram'dan paylaştı
Sık sık kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mbaye Diagne, kendi kurbanını kestiği sırada çekilen fotoğrafları da Instagram takipçileriyle paylaştı.

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