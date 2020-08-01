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Diyarbakır 4 yaşındaki Meriç için ayakta! Evinin önünde oynarken kayboldu

DİYARBAKIR'da evlerinin önünde oynadığı sırada bir anda ortadan kaybolan Meriç'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Kelekçi köyünde oturan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç, evinin önünde oynarken kayboldu.

Çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aile, köylülerle aramaya başladı. Yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekiplerinin, küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

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