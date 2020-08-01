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HABER /  EKONOMİ

Nissan, yıl boyunca 4.5 milyar dolar zarar bekliyor

Nissan Motor; yaptığı açıklamada, yıl boyunca pandemi kaynaklı 4.5 milyar dolar işletme kaybı beklediğini açıkladı.

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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle fabrikalarını ve satış bayilerini kapatan otomobil üreticileri, her ne kadar normalleşme dönemine geçsek de zarar açıklamaya devam ediyor.

Nissan Motor; yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinden dolayı satışlardaki düşüşten ortaya çıkacak zararın 4.5 milyar dolar olacağını tahmin etti.

Şirket, gelirin beşte bir oranında 74.1 milyar dolara düşeceğini ve küresel araç satışlarının yüzde 16 azalacağını tahmin ediyor.

2020 ocak ve mart ayları arasında gelirlerinin 8.9 milyar dolar düştüğünü açıklayan Nissan, ikinci çeyrek kaybı için 1.5 milyar dolar işletme zararı bildirmişti.

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