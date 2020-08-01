Kayseri'de koronavirüsle savaştı 90 yaşında sağlığına kavuştu

KAYSERİ'de İsmail Göl (90), kardeşinden koronavirüs kaptı, enfekte olduğunu hiçbir belirti olmadan öğrendi. 34 gün hastanede hastalıkla boğuşan yaşlı adam, virüsü yenmeyi başardı. Vatandaşları uyaran Göl, maske ve sosyal mesafenin önemini hatırlattı.

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7 çocuk babası İsmail Göl, Pınarbaşı ilçesinde geçen 20 Haziran'da yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Göl, hastanede tedavi altına alındı. 34 gün süren tedavinin ardından İsmail Göl, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Evinde normal yaşamına dönen Göl, bahçesine ektiği sebzelerle uğraşarak, zamanını geçiriyor.

Yaşadığı süreci anlatan Göl, kardeşi İbrahim Göl'den hastalığı kaptığını belirterek, "Kardeşim hastalığa yakalanmış. Onunla temas ettiğim için ben de hastalandım. Hastanede muayene olduktan sonra koronavirüs olduğum ortaya çıktı. Hastaneye gidene kadar bana koronavirüs bulaştığını bilmiyordum. Hiç farkında değildim. Hemşireler kan almaya, serum takmaya başladı. 34 gün hastanede kaldım. Şimdi çok iyiyim. Eski halim neyse şu an o haldeyim. Allah'a şükürler olsun" dedi.

"Sosyal mesafeyi korusunlar...Virüsün nasıl bulaştığını bilemezler"

Koronavirüsü karşı vatandaşları uyaran Göl, "İmkanları oldukça sosyal mesafeyi korusunlar. İnsanlar, tanımadıkları, şüphelendikleri kişilere yaklaşmasın. Aralarına mesafe koysunlar. Maske taksınlar. Virüsün nasıl bulaştığını bilemezler. Ağrıyan bir yerim yok. Hastaneye gidene kadar hasta olduğunu bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.