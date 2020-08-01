Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Ceren'den şüpheleniyoruz

MUĞLA'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen cesedi varilin içinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Kızımı katilin arabasına binmesi için kandıranlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz. Ceren ortaya çıksın ve bütün bildiklerini anlatsın." dedi.

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Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış ve üzerine üzerine beton dökülmüş halde bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), işletmeci Cemal Metin Avcı (40) tarafından vahşice katledildi. Vahşi cinayetin ardından acılı baba Sıddık Gültekin Sabah'a konuştu:

Bu katile cinayet sonrasında yardım edenler var. Planlı bir cinayet bu. Kızım, katilin bütün telefonlarını engellemiş, görüşmüyor onunla. Kızımı katilin arabasına binmesi için kandıranlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz. Kızımın kaybolmadan önce bir AVM'de yemek yerken görüntüleri ortaya çıktı.

Burada Ceren yanına gelerek, onunla tehdit eder gibi bir konuşma yapıyor. Sonra da kızım, o adamın arabasına biniyor. Ceren ortaya çıksın ve bütün bildiklerini anlatsın. Kızım henüz kayıp olduğunda (Ceren) polis merkezine geldi, ifade verdi. Bahçedeydik. Bize hiçbir şey demedi. Bu nasıl arkadaşlık. Arkadaşının başına böyle bir şey gelmiş, ailesi Muğla'ya gelmiş, yanlarına gelip, birkaç kelime etmez mi? Ceren aynı zamanda katilin barında çalışıyordu.

Kızımın evine girdiğimizde, eve dönecekmiş gibi her şeyi bırakmış. Yemek yemiş, bulaşığını bırakmış. Niye? Eve döneceğini düşünmüş çünkü. Ama bir daha haber alınamıyor. Bu katile yardım edenler mutlaka var. 1.80 boyunda kız Pınar, katil cılız. Nasıl taşıyacak o varili. Fizik kurallarına aykırı.

'Bütün kadınlar tehdit altında'

Bütün kadınlar tehdit altında. Uyusam uyuyamam. O anlar beynimin içinde dönüyor. Nasıl öldürdü, nasıl yaktı, nasıl beton döktü kızımın üzerine. Kızımın acısı yüreğimde. Kuş gibi çırpınıyor baba yüreğim. Bu nasıl bir ölüm. Yüreğim dayanmıyor. Prensesim, birtanem, kelebeğim, nazlı kuzum. O anlar da hissettikleri içimi titretiyor. Bu katil belasını bulmadan bu acı içimizden hiç çıkmayacak.