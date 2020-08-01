Antalya'da iyi ve kötülerin savaşı! Karıncalar kale kurdu ormanı savunuyor
ANTALYA'da sedir ormanlarının biyolojik koruyucuları kırmızı karıncalar görevde. 1 yuvayla 1 hektarlık alanı savunan, ağaçlara zarar veren canlılarla beslenen karıncalar, kale gibi yuvalarıyla dikkat çekiyor.
Türkiye'de sedir ormanlarının en yoğun bulunduğu ve korunduğu bölge olarak bilinen 'Çığlıkara' bölgesindeki sedir ormanlarına Eskişehir'den getirilen 25 karınca yuvası, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yüksek rakımlı yerlerde yaşaması nedeniyle buraya uyum sağlamada zorlanmayan kırmızı karıncaların yuva sayısı zamanla 400'ü buldu.
Yuvaların büyüklüğü dikkat çekiyor
2-3 metre yüksekliğinde, 6 metre uzunluğunda olan yuvalar genelde çürük ağaçların enkazlarında ve köklerinde yer alıyor. Bir yuvada bir veya birden fazla üreme yeteneği olan dişi karıncayla 300 bine yakın işçi karınca bulunuyor.
1 yuva 1 hektarı koruyor
Kırmızı orman karıncaları sedir ağaçlarına zarar veren her türlü böceği, tırtılı, yaprak arılarını, larvaları, kelebekleri, böcek pupalarını ve bitki bitlerini yiyerek, orman zararlılarına karşı işçi gibi çalışıyor. Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir yuva, 1 hektarlık alandaki kene dahil orman zararlılarının yaşamasına izin vermiyor.
Kendilerinden 10 kat büyük böcekleri de taşıyorlar
Büyük böcekleri salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getiren karıncalar, bu sayede kendilerinden 10 kat büyük böcekleri bile yuvalarına taşıyabiliyor. Bitki tohumlarını dağıtarak sedir ormanlarının çoğalmasına da katkı sağlayan kırmızı karıncalar, bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlıyor.