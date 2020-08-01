Antalya'da iyi ve kötülerin savaşı! Karıncalar kale kurdu ormanı savunuyor

Yuvaların büyüklüğü dikkat çekiyor

2-3 metre yüksekliğinde, 6 metre uzunluğunda olan yuvalar genelde çürük ağaçların enkazlarında ve köklerinde yer alıyor. Bir yuvada bir veya birden fazla üreme yeteneği olan dişi karıncayla 300 bine yakın işçi karınca bulunuyor.