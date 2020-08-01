BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  YEREL

İstanbul'da otomobil demeye bin şahit! Taklalar atarak savruldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar'da bir aracın sıkıştırması sonucu sürücü aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar attı. Acı kazada sürücü Murat Uludağ hastanede öldü.

Abone ol

Kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne yan yolda giden Murat Uludağ, iddiaya göre Ambarlı Kavşağı yakınlarında bir başka aracın sıkıştırması sonucu yönetimindeki 34 AN 2633 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü yitirdi. Taklalar atan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber  vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 servisine haber verildi.

Kazanın hemen ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katılan çevredekiler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Polis, bir yandan yaralının kurtarılması için çaba harcarken, kavga edenleri güçlükle ayırabildi.

İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü Murat Uludağ kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başlattı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bartın'da gizemli dik duran kaya! Sallanıyor ama devrilmiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
KADEM İstanbul Sözleşmesi'nde tavrını net koydu! Eleştirilere 16 maddelik yanıt!
Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı! İşte vergi indiriminin detayları
Antalya'da kadavradan rahim nakliyle anne oldu! Bebeğini ilk kez kucağına aldı
ABD Başkanı Donald Trump: 'TikTok’u ABD'de yasaklayacağız'
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1442 kişi hayatını kaybetti
Tartışma yaratan Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası
Bakan Pakdemirli açıkladı! Gıdada usulsüzlük yapan firmalara 63 milyon lira ceza
ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak TikTok açıklaması! Yasaklayacağız
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı 683 bin 266’ya yükseldi
Yanlış beslenme kanseri tetikliyor! Uzmanı tüketilmesi gereken besinleri aktardı
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?
Yorumlar