Bartın'da gizemli dik duran kaya! Sallanıyor ama devrilmiyor

"Ben tek kendim bile biraz güçlükle kayayı sallıyorum"

Köylülerden Muharrem Ağarmış (59), Biz bu kayanın adını ‘Dikilitaş’ olarak söyledik. Bizim büyüklerimiz burada yatır olduğunu söylerdi. Tabi bu rivayet nedeniyle defineciler de buranın etrafında kazılar yaptı. Bu kayanın hikayesi çok ilginç, biz bu kayayı sallıyoruz ama yıkılmıyor. Ben tek kendim bile biraz güçle kayayı sallıyorum.