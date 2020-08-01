Bartın'da gizemli dik duran kaya! Sallanıyor ama devrilmiyor
BARTIN'da depreme ve yıldırım düşmesine rağmen dik duran kaya şaşırtıyor. Kimine göre bu kaya bir işaretken bazıları da yatır var diyor.
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kocareis köyünün girişinde bulunan, yaklaşık 4 tonluk kaya, yanlarından ve altından destek almadan başka bir yassı kayanın üzerinde duruyor. İnsanların düşürmek için uğraştığı kaya sallanıyor, ama devrilmiyor.
Deprem oldu, yıldırım düştü ama...
1968 yılında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve 16 yıl önce üzerine düşen yıldırıma rağmen ayakta kalan kaya, görenleri şaşırtıyor.
Defineciler işaret olduğuna inanıyor
Geçen yıllarda dik şekilde duran kayanın bir işaret olduğuna inanan defineciler ise kayanın etrafındaki bazı alanları, 1 metre derinliğinde çukurlar açarak arama yaptı.
"Ben tek kendim bile biraz güçlükle kayayı sallıyorum"
Köylülerden Muharrem Ağarmış (59), Biz bu kayanın adını ‘Dikilitaş’ olarak söyledik. Bizim büyüklerimiz burada yatır olduğunu söylerdi. Tabi bu rivayet nedeniyle defineciler de buranın etrafında kazılar yaptı. Bu kayanın hikayesi çok ilginç, biz bu kayayı sallıyoruz ama yıkılmıyor. Ben tek kendim bile biraz güçle kayayı sallıyorum.