Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard ilk transfer hamlesini yaptı

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşini takıma katmak istiyor. Augsburg forması giyen 22 yaşındaki Felix Götze'nin kiralık olarak takıma katılması bekleniyor. Transferde tek pürüz, PEC Zwolle takımının da Felix'i yakından takip etmesi.

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Survivor 2020’nin final programında ”Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, büyük müjdeyi vermişti. Ilıcalı, ayrıca Hollanda kulübü Fortuna Sittard'a da takipçi desteği istemişti. Bu isteğin ardından kulübün Instagram’daki takipçi sayısı 24 saat içinde 5 kat artmıştı. Fortuna Sittard’ın şu anda ise 108 bin takipçisi var.

Almanya’nın Kicker gazetesinin haberine göre; Acun Ilıcalı’nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze’nin kardeşini transfer etmek istiyor.

Kiralık olarak takıma dahil olması muhtemel

Bundesliga ekiplerinden Augsburg’da forma giyen Felix Götze’nin Hollanda’ya gideceği ve en güçlü adayın Fortuna olduğu belirtildi. Augsburg’un Felix’i bonservisiyle satmak yerine tecrübe kazansın diye Fortuna’ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Acun Ilıcalı’nın bu transferdeki en büyük rakibi de yine Hollanda’dan… PEC Zwolle takımının da Felix’i istediği iddia ediliyor. Dortmund altyapısından çıkan ve ardından Bayern Münih’in yolunu tutan Felix Götze, iki sene önce Augsburg’a transfer olmuştu.

Felix Götze, önlibero pozisyonunda forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.