Domogoj Vida sessizliğini sonunda bozdu: Anlamış değilim

Beşiktaş'ta maaş konusunda gündem maddesi haline gelen Domogoj Vida konuştu. Beşiktaş için daha fazla teklif veren Fenerbahçe'yi geri çevirdiğini söyleyen Vida, hakkında çıkan transfer haberlerini anlayamadığını belirtti ve 'Ayrılmak istemiyorum' dedi.

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Maaş yükünü 30-35 milyon Euro'ya indirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin elden çıkarmak istediği isimlerden biri de Domagoj Vida. Hırvat savunma oyuncusu ilk 11'in gediklisi ve attığı gollerle takıma büyük katkı veriyor ancak bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maliyeti yönetimin belini büküyor.

Vida ise hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili yöneticilerle görüşüp sitem etti. Başarılı stoper, “Beni neden göndermek istiyorsunuz?” dedi ve şöyle devam etti:

"Makul bir oranda indirimi kabul ediyorum"

“Ben, F.Bahçe 1 milyon Euro fazla önermesine rağmen o dönem Beşiktaş'ı tercih ettim. Söz verdim ve bunu da tuttum. Ben Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum. İstanbul'u da çok seviyorum. Yüzde 50 olmasa da makul bir oranda indirimi kabul ediyorum. Neden benim hakkımda transfer haberleri çıkıyor, anlamış değilim.”