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Bursa'da restoranda silahlar çekildi müşteriler kurşun yağmuruna tutuldu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da restoran çalışanları ile müşteriler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada müşterilerin üzerine çalışanlar tarafından kurşun yağdırıldı. Olayda Osman Gürle öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Olay, sabaha doğru Büyük Kumla Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Alkollü iş yerinde çalışanlar ile müşteriler Osman Gürle (30), Gökay G. (24) ve Abdullah M. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Osman Gürle, Gökay G. ve Abdullah M. tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan 3 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Gürle’nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Gökay G. ve Abdullah M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralı 2 kişi daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Osman Gürle’nin cesedi ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri restoran çalışanı M.Y’yi (24) gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen restoran işletmecisi  A.Ç.’yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

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