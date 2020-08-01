Covid-19 hastası yoğun bakımdan seslendi! Ailenizden ayrı kalmamak için...
HAYATI boyunca sadece dört kez doktora giden 61 yaşındaki emekli memur Mehmet Sezer, koronavirüs yüzünden yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımdan seslenen Sezer, "Ailenizden ayrı kalmamak için bayramda evinizde kalın" dedi.
Hayatı boyunca sadece dört kez doktora giden 61 yaşındaki emekli memur Mehmet Sezer, koronavirüs yüzünden yoğun bakıma kaldırıldı. Ailesinden hiç ayrı kalmadığını ancak bu hastalık yüzünden bir yoğun bakım odasında bayramı tek başına geçireceğini söyleyen Sezer, “Ne olur bayram ziyaretlerine gitmeyin, bu bayram da el öpmeyiverin. Evinizde kalın. Ben şu yaşımda bir bayramı çoluğum çocuğumdan uzak tek başıma bir hastane odasında geçiriyorum. Bu işin şakası yok” dedi.
Mehmet Sezer, bir akrabasının düğününe katılıp memleketine tatile gittikten sonra geçtiğimiz hafta İstanbul’a döndü. Nefes darlığı ve halsizlik şikayeti başlayınca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testlerde Kovid pozitif olduğu ortaya çıkınca 4 gün önce hastaneye yatırıldı ve tansiyonu da yüksek seyrettiği için yoğun bakım servisine alındı.
Burada yüksek akım oksijen tedavisi ile bir nebze de olsa nefes darlığı şikayeti azalan Sezer, hayatı boyunca neredeyse hiç doktora gitmediğini söyleyerek “Benim başıma gelmez diyip hafife almayın. Ben maske takmaya mesafemi korumaya aşırı özen gösteren biriydim. Ateşimi ölçmeden evden çıkmazdım. Ama sokaklar maskesiz dolaşan insanlarla dolu. Siz korunsanız da maskesiz biri sizi riske atabiliyor” diye konuştu.
'Hayatımda doktor nedir bilmezdim'
“25 yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra dahi doktor yüzü görmedim” diyen Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne olacak canım dememek lazım. Demek ki oluyormuş. Ne kadar biz tedbirimizi alırsak alalım, yanınızda elini kolunu sallayarak oturan, dolaşan duyarsız bir vatandaş yüzünden belki, hastanede çile çekiyorum şu an. Ben nerede kaptığımı bilmiyorum gerçekten. Çocuklar iki haftadır köyde. Ben burada yalnızdım. Ama düğünümüz vardı. Ailemle beraberdik ama ailemde kimse pozitif çıkmadı. Hepsi kontrolünü yaptırdı. Nereden kaptım inanın ki bilmiyorum”