Covid-19 hastası yoğun bakımdan seslendi! Ailenizden ayrı kalmamak için...

'Hayatımda doktor nedir bilmezdim'

“25 yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra dahi doktor yüzü görmedim” diyen Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne olacak canım dememek lazım. Demek ki oluyormuş. Ne kadar biz tedbirimizi alırsak alalım, yanınızda elini kolunu sallayarak oturan, dolaşan duyarsız bir vatandaş yüzünden belki, hastanede çile çekiyorum şu an. Ben nerede kaptığımı bilmiyorum gerçekten. Çocuklar iki haftadır köyde. Ben burada yalnızdım. Ama düğünümüz vardı. Ailemle beraberdik ama ailemde kimse pozitif çıkmadı. Hepsi kontrolünü yaptırdı. Nereden kaptım inanın ki bilmiyorum”