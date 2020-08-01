BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  FENERBAHÇE

1 yıl daha oyanayacak mı? Emre Belözoğlu son kararını verdi!

Emre Belözoğlu çevresinden gelen baskılar nedeniyle 'kariyerine son noktayı koyma' kararını gözden geçirdi. Ancak 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, fikrini değiştirmedi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada alkışlarla sahadan çıkan Emre Belözoğlu, futbola nokta koyma zamanının geldiğini dile getirse de çevresinden gelen baskılar nedeniyle kararını gözden geçirecek ve son sözü tatil sonrası verecekti.

"Bu saatten sonra zor olur'' 

Şu anda eşi ve çocuklarıyla Çeşme'deki evinde tatil yapan Emre Belözoğlu'nun yakın çevresine futbolu bıraktığını söylediği öğrenildi. Kaptan'ın "Artık bu saatten sonra futbol oynamam zor olur. Bırakıyorum" dediği bildirildi.

Tam yetki ile göreve gelecek 

Çeşme'den pazartesi günü İstanbul'a dönecek olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli yönetimin kendisine yaptığı sportif direktörlük teklifini kabul edecek. 

Çiçeği burnunda idarecinin, kulüp tarafından bayram bitiminde resmi olarak duyurulması bekleniyor. 40 yaşındaki Belözoğlu, futbol operasyonlarında tam yetkili olacak. Teknik direktörle koordineli bir şekilde transfer çalışması yürütecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Haksız ceza için emsal karar! Tüm sürücüleri ilgilendiriyor
Elektrik aboneleri dikkat! Elektrikte devrim niteliğinde adım! Özel tarife geliyor
KADEM İstanbul Sözleşmesi'nde tavrını net koydu! Eleştirilere 16 maddelik yanıt!
Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı! İşte vergi indiriminin detayları
Antalya'da kadavradan rahim nakliyle anne oldu! Bebeğini ilk kez kucağına aldı
ABD Başkanı Donald Trump: 'TikTok’u ABD'de yasaklayacağız'
ÖNCEKİ HABERLER
Siyasette Kurban Bayramı! Siyasi parti heyetleri, video konferansla bayramlaştı
Bursa'da restoranda silahlar çekildi müşteriler kurşun yağmuruna tutuldu
Fox'un patronu Murdoch'un küçük oğlu istifa etti! Medya devi skandalla çalkalanıyor
Çeşme'de sahilde maskesiz ve mesafesiz eğlence
Sivas'ta kangal köpekleri çip takılarak korunacak! Bakan Varank duyurdu
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?
Yorumlar