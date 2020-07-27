Süper Lig'de takımlar kalesine kaç gol attı en çok kırmızıyı kim gördü? İşte istatistikler

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na ait istatisiki bilgiler yayımlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü’nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı 2019-2020 sezonu istatistiklerinde en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.