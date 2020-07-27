Süper Lig'de takımlar kalesine kaç gol attı en çok kırmızıyı kim gördü? İşte istatistikler
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun istatistikleri açıklandı. Evinde en çok galibiyeti kim aldı, en çok kırmızı kartı hangi takım gördü? İşte cevapları.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na ait istatisiki bilgiler yayımlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü’nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı 2019-2020 sezonu istatistiklerinde en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.
110
Gol krallığı
Trabzonspor'u Gol kralı Alexandar Sörloth teselli etti
210
Ev sahibi takım galibiyet sayıları
Evinde en çok galibiyeti Medipol Başakşehir aldı
310
Kulüplerin gördüğü kart sayıları
En çok kırmızı kartı Fenerbahçe gördü
410