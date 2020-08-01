Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 6 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini paylaştı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020
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