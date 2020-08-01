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Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 6 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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