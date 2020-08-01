Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Kurban ve tatil görüntüleri böyle giderse yasaklar geri gelecek

Kurban Bayramı ve tatil bölgelerinden gelen görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi. "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz" diyen Koca, "Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda yaşanan manzaralar nedeniyle vatandaşları bir kez daha uyarıp, "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız" dedi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Koca, günlük bilgilendirme tablosundaki değişikliğin Bilim Kurulu’nda alınmış bir karar olduğunu söyledi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının tam metni...

Az önce Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca ile konuştum, “Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız+++” — Candaş Tolga Işık (@ctisik) August 1, 2020

Rehavetten kurtulun! Yoksa yeni yasaklar gelecek

- Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız...

Normalleşmeyle birlikte tedbirler unutuldu

- Üzülerek söylüyorum normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, temas arttı. İnsanlarda açık havada hastalık daha az bulaşacağına dair yanlış bir algı var. Bu virüsten korunmanın tek yolu önce mesafe ardından da maske...

Günlük korona tablosu değişikliği Bilim Kurulu'nda kararlaştırıldı

- Günlük bilgilendirme tablosundaki değişiklik Bilim Kurulu’nda alınmış bir karar. Ateş Hoca’nın sözleri yanlış anlaşıldı, sanırım kendi de anlatacak. Bunun sebebi dünyada belirlenen ağır hasta kriterlerine uyum sağlamak.

Uluslararası literatürle bizdeki tanım aynı olsun diye...

- Uluslararası literatürle bizdeki ağır vaka tanımı aynı olsun diye yapıldı bu değişiklik. Yoğun bakım sayılarının içinde entübe hastalar da var. Tedavi ne kadar geç başlarsa zatürre oranı o kadar artıyor. Bu yüzden zatürre oranını takip ediyoruz.

Saklamak istesem her gün bağırır mıyım?

- Kovid vakalarının akciğer hastası diye gösterildiği iddiası gerçek dışı. Bir hastanın kovid testi pozitifse başka hangi hastalığı olursa olsun öncelikle kovid pozitif diye kayda geçer. Ağır vakalar artıyor diye her gün bağırıyorum. Bir şeyler gizleyen insan böyle bağırır mı?

Avrupa'da ikinci dalga henüz başlamadı

- Avrupa’da henüz ikinci dalga başlamadı. Onların da bizim de esas korkumuz influenza mevsiminin eylülden sonra başlamasıyla korona vakalarıyla influenza vakalarının bir arada başlaması, birlikte daha agresif bir şekilde yükselişe geçmesi!...