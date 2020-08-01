BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  YEREL

Denizli'de kurbanlık etlerin bozulma riskiyle karşılaşınca kafayı çalıştırdı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de kestiği kurbanı Bursa'ya getiren Osman Barış, etlerin bozulabileceğini düşündü. Nalburdan 2 adet boru alan Barış, klimanın ızgarasına bağlayıp etlerin olduğu bölüme uzattı. Barış, böylece 400 kilometrelik mesafeyi etler bozulmadan katetti.

Abone ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Osman Barış, Denizli ilinde kurbanını kestikten sonra hissesine düşen etleri arabasına yükledi.

Havaların sıcak olmasından dolayı etlerin bozulacağını düşünen Barış, nalburdan aldığı iki adet plastik boruyu arabanın klima ızgarasına bantla monte etti. Boruların diğer ucunu etlerin olduğu bagaj kısmına kadar getiren Barış, yaptığı denemede soğutma sisteminin işe yaradığını görünce 400 kilometrelik yolu bu şekilde katetti.

"Adeta bir buzdolavı görevi görüyor"

Kurbanlık etlerine zarar gelmeden İnegöl'e kadar getirmeyi başaran Barış, o anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı. Osman Barış, "Allah kabul etsin kurbanlığımızı kestik. Etlerimiz bozulmasın diye bir çare ararken aklımıza böyle bir şey geldi. Çokta güzel oldu yaptığımız sistemle. Klimadan çıkan soğuk hava borulardan geçip direkt etlerin olduğu alana geliyor. Adeta bir buzdolabı görevi görüyor. Hiçbir sıkıntı çekmeden evimize geldik" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon'da Şehit Eren Bülbün'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki! Şimdiye kadar neredeydin? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hilafet' açıklaması! Ayasofya'yı gölgelemek için art niyetli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Kurban ve tatil görüntüleri böyle giderse yasaklar geri gelecek
Pandemide yapılan yardımlar 30 milyar liraya yaklaştı Bakan Selçuk açıklaması
1 yıl daha oyanayacak mı? Emre Belözoğlu son kararını verdi!
Haksız ceza için emsal karar! Tüm sürücüleri ilgilendiriyor
Elektrik aboneleri dikkat! Elektrikte devrim niteliğinde adım! Özel tarife geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da 67 sığınmacı yakalandı
Kalp krizinde en önemli 7 belirti! Bu iki belirti birlikte varsa kalp krizi yüksek
Samsun'da kurbanlık boğa park halindeki aracın üzerine çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri’nden küstah Türkiye açıklaması: Karışmayı bırakın
Zeki Çelik'ten Burak Yılmaz'a: Ağabey endişelenme
Coşkun Sabah'ın kızı Roza mayolu fotoğraf paylaştı babasından yasak geldi
Yorumlar 1 yorum