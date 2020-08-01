Trabzon'da Şehit Eren Bülbün'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki! Şimdiye kadar neredeydin?
TRABZON'da şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi evladı olmadan 5'inci bayramını geçiriyor. Oğlunun her an gelecekmiş gibi hissettiğini söyleyen şehit annesi, Ekrem İmamoğlu'nun Eren'in mezarına yaptığı ziyaret için de "Şimdiye kadar neredeydi?" dedi.
Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül’ün ‘Eren’siz geçen 5. Bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor. Şehidin annesi İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili konuştu. İmamoğlu'na soracağı soruları olduğunu söyleyen Ayşe Bülbül, '3 yıldır beni niye arayıp sormadı?' dedi. Bülbül, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hanımı ve Ekrem İmamoğlu’nun hanımının Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesinin kendisine çok koyduğunu söyledi.
Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor.
"Hala sanki çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum"
Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın” dedi.
İmamoğlu geldiğinde yaylada olduğunu söyledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Trabzon’da önceki gün Maçka ilçesine gelerek oğlunun mezarını ziyaret etmesi ile ilgili soruna soru üzerine ise Ayşe Bülbül, yaylada bulunduğu sırada ziyaretin gerçekleştiğini söyledi.