Trabzon'da Şehit Eren Bülbün'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki! Şimdiye kadar neredeydin?

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül’ün ‘Eren’siz geçen 5. Bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor. Şehidin annesi İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili konuştu. İmamoğlu'na soracağı soruları olduğunu söyleyen Ayşe Bülbül, '3 yıldır beni niye arayıp sormadı?' dedi. Bülbül, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hanımı ve Ekrem İmamoğlu’nun hanımının Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesinin kendisine çok koyduğunu söyledi.