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Samsun'da kurbanlık boğa park halindeki aracın üzerine çıktı

SAMSUN'da kesime götürülen kurbanlık boğa ürküp sahibinin elinden kurtuldu. Üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari araca hasar veren boğa, güçlükle sakinleştirildi.

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Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere mevkiinde kurulan kurban pazar yerinde, dün mezbahaya götürülen yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki boğa, gözü açılınca ürküp, kendisini sağa sola atarak sahibinin elinden kurtuldu.

Bariyerleri aşan boğa, park halindeki hafif ticari aracın üstüne çıktı. Aracın ön tampon, kaput ve tavan kısmında hasar meydana geldi. Yere düşen boğa güçlükle sakinleştirildi.

Olayı gören Şevket Sami Saydam, kurbanlık boğanın kesim için götürürken gözündeki bağın açılmasıyla ürktüğünü söyleyerek, "Hayvan ürkünce çevrede kalabalık olduğu için bir anda sağa sola saldırmaya başladı. Herkes kaçıştı hayvan daha sonra aracın önünden üstüne çıktı. Sonra da yanına düştü. Kasaplardan biri yanaştı, yakaladı, ardından gözünü tekrar bağlayıp kesim alanına götürdü. Araçta hasar oluştu. Bir anda hayvan aracın üstüne çıktı, biz de görünce çok şaşırdık. En son hayvanın sahibi aracı yaptıracağını söyledi anlaştılar" dedi.

Aracın sahibi: Yazık oldu araca dedim, bir baktım araç bizim 

Hafif ticari aracın sahibi emekli Veysel Yaşar (56) o anları anlattı. Yaşar, "Kurban kesmek için oraya gitmiştik. Sonra bir baktık boğa kaçıyor. Boğayı arabanın üzerinde gördüm. 'Araba mahvolmuş yazık olmuş arabaya' dedim bir baktım ki bizim arabaymış. Jandarmada oradaydı geldi tutanak tuttuk. Karşı taraf da zaten 'biz ödeyeceğiz zararı' dediler öyle anlaştık. Eğer zararı karşılamazlarsa mahkemeye veriliyormuş konu. Kaskoya da sorduk bize 'Mahkemeye verilip hayvanını sahibinden alınır zararın karşılığı' dediler ancak biz bunu istemedik. Kurbanlığın sahipleriyle anlaştık. 'Ne çıkarsa masraf karşılayacağız' dediler. Aracın tavanı ezildi, tampon aynalar, ön cam gitti. Kaputta da hasar var. İlk bakışta yaklaşık 8 bin TL'lik hasar olduğunu söylediler. Daha sonra ne çıkar masraf bilmiyoruz araç şu an tamir için serviste" ifadelerini kullandı.

''Aracı bir ay önce almıştık'' 

Aracı daha bir ay önce satın aldığını söyleyen Yaşar, "Hayvanın gözü kapalı olduğu kaçmaya çalışırken bizim araca denk gelip atlamaya çalışıyor üstüne çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Bu da Allah'tandır ne yapalım. İlginç bir olay. Sahipleriyle medeni bir şekilde anlaştık sonuçta. Orada insanlara da saldırabilirdi. Gelen mala gelsin önemli değil. Yeter ki insanlara bir şey olmasın. Aracı da daha bir ay önce almıştım. Böyle bir olay oldu. Nasip kısmet ne diyelim. Bayramda bir yere gidemedik araç olmadığı için evde kaldık" diye konuştu.

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