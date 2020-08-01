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Zeki Çelik'ten Burak Yılmaz'a: Ağabey endişelenme

Demirören Haber Ajansı

Burak Yılmaz Lille'de Zeki'nin giydiği 17 numarayı terletecek. Tecrübeli golcü, kendisini arayan Zeki'nin 'Ağabey lütfen forma hakkında endişelenme, 17 numara senindir, gönlümden veriyorum' dediğini söyleyerek teşekkür etti.

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Burak Yılmaz; Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Lille'in kadrosuna kattığı 3'üncü Türk oyuncu oldu.

Tecrübeli futbolcu, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, transfer olmadan önce Yusuf ve Zeki ile konuştuğunu ve kendisine çok güzel bilgiler verdiğini söyledi.

Milli futbolcu şunları söyledi:

"Lille Kulübü'ne, sportif direktör Luis Campos'a ve yöneticilere bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca çok büyük ve baskı altındaki kulüplerde forma giydim. Ancak bu baskı bana iyi geliyor. Kulübün bana güveni de açıkçası bende bir baskı yaratıyor.

Yaklaşık 20 gün önce sportif direktör Luis Campos menajerlerimle görüştü. Daha sonra İstanbul'da kendisiyle bir araya geldik. O görüşmeden sonra da kararımı verdim. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum."

"Sağ olsunlar bana çok güzel bilgiler verdiler"

Fransa'ya gelmeden önce Yusuf ve Zeki ile görüştüğünü belirten Burak Yılmaz, "Yusuf ve Zeki'yi aradım. Sağ olsunlar bana çok güzel bilgiler verdiler. Onların buraya gelip sahiplenmesi, mutlu olmaları, kararımda çok etkili oldu. Kulübümüzün onları transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığını da görmüş oldum. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim" şeklinde konuştu.

"17 numara senindir"

İmza töreninde Zeki Çelik'e de teşekkür eden tecrübeli golcü, "Zeki Çelik'e de herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Milli takımda onun kaptanıyım. Ülkemde saygı ortamı çok daha fazladır. Kendisi direkt bana 'Ağabey lütfen forma hakkında endişelenme, 17 numara senindir, gönlümden veriyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

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