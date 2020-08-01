Bursa'da sevgilisini yakarak öldürdü! İstinaf Mahkemesi'nden bomba 'iyi hal' kararı

Olay, 25 Eylül 2018'de, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever ile iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde tartışmaya başladı.