Bursa'da sevgilisini yakarak öldürdü! İstinaf Mahkemesi'nden bomba 'iyi hal' kararı
BURSA'da Ümit Varol (32), tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürdü. Yerel mahkeme 'müebbet hapis' cezası verdi. Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi kararı bozup 'iyi hal' indirimini kaldırdı ve cezayı 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'e çevirdi.
Bursa'da tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren Ümit Varol'a (32), yerel mahkemece verilen 'müebbet hapis' cezası, Bursa Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Mahkeme heyeti, sanık Ümit Varol'a, yerel mahkemenin verdiği cezadaki 'iyi hali' kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Olay, 25 Eylül 2018'de, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever ile iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde tartışmaya başladı.
Varol, Vatansever'in üzerine benzin döküp, ateşe verdi ardından kadını yola attı.
Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.