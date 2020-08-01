İstanbullular Şile'ye akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatili devam ederken çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti. Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

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Kurban Bayramı tatilini Şile'de geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Sabah saatlerinde Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şile yolunda denetim gerçekleştirdi. Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Jandarma helikopteri ayrıca sahil şeridinde de denetim yaptı.

Şile'ye giden vatandaşların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilirken, trafik ekipleri sürücülerin belge kontrollerini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti. Şile otoyolunda yapılan denetim ve trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.