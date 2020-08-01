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Bodrum'da kayıp olarak aranan adam ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

BODRUM'da iki gündür kayıp olarak aranan Ali Akar'dan (56) acı haber dere yatağından geldi. Cansız bedeni bulunan adamın üzerinde ilk belirlemeye göre kesici ve delici bir ize rastlanılmadı. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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Mumcular Kemer Mahallesi'nde oturan sara hastası Ali Akar, perşembe günü evinden çıktıktan sonra geri gelmedi.

Meraklanan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince Akar'ın bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği, iz takip köpeğinin kullanıldığı arama çalışmalarında, bugün Ali Akar'ın Kemer Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemede Akar'ın vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadığı belirtildi. Akar'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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