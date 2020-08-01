Diyarbakır 4 yaşındaki Miraç için ayakta! Evinin önünde oynarken kayboldu

Oğlu Miraç'ın dün saat 17.00 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaybolduğunu söyleyen anne Firdevs Çiçek, " Allah rızası için bana oğlumu getirin. Aradım, her yere baktım ama onu göremedim. Ne olur oğluma bana getirin" dedi.