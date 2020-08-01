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Diyarbakır 4 yaşındaki Miraç için ayakta! Evinin önünde oynarken kayboldu

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'ten haber alınamıyor. 4 yaşındaki Miraç, Jandarma, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla aranıyor.

Evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in bulunması için dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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Jandarma, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla 300 kişi tarafından Kelekçi Mahallesi'nde, nehir kenarında ve kırsal alanda sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Miraç'a ait bir ize rastlanılmadı.

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Öte yandan Miraç'ın, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Diyarbakır'dan, Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine geldiği öğrenildi.

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Oğlu Miraç'ın dün saat 17.00 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaybolduğunu söyleyen anne Firdevs Çiçek, " Allah rızası için bana oğlumu getirin. Aradım, her yere baktım ama onu göremedim. Ne olur oğluma bana getirin" dedi.

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