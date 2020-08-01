Nijerya'da tekne battı bilanço ağır oldu

NİJERYA'da teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü 5 kişi kurtarıldı. Acı olayda 3 kişi kayıp olarak aranıyor.

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Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, Viktoria Ada'daki Badagry Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin motorundaki arıza nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Elkana, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de kurtarıldığını kaydetti. Kazada 3 kişinin ise kayıp olduğunu aktaran Elkana, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.