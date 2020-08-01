BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  DÜNYA

Nijerya'da tekne battı bilanço ağır oldu

Anadolu Ajansı

NİJERYA'da teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü 5 kişi kurtarıldı. Acı olayda 3 kişi kayıp olarak aranıyor.

Abone ol

Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, Viktoria Ada'daki Badagry Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin motorundaki arıza nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Elkana, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de kurtarıldığını kaydetti. Kazada 3 kişinin ise kayıp olduğunu aktaran Elkana, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da dev çekirgeler! Gören şoku oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hilafet' açıklaması! Ayasofya'yı gölgelemek için art niyetli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Kurban ve tatil görüntüleri böyle giderse yasaklar geri gelecek
Pandemide yapılan yardımlar 30 milyar liraya yaklaştı Bakan Selçuk açıklaması
1 yıl daha oyanayacak mı? Emre Belözoğlu son kararını verdi!
Haksız ceza için emsal karar! Tüm sürücüleri ilgilendiriyor
Elektrik aboneleri dikkat! Elektrikte devrim niteliğinde adım! Özel tarife geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum'da kayıp olarak aranan adam ölü bulundu
İstanbullular Şile'ye akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Müdürüne 'Çok biliyorsan gel sen yap' diyen garsonu Yargıtay haklı buldu
Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladı gazeteciye saldırdı!
İngiliz yönetmen Alan Parker öldü Geceyarısı Ekspresi filmiyle Türkiye'nin tepkisini çekmişti
Noterler bugün açık mı bayramda noterler çalışıyor mu?
Yorumlar