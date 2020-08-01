Birleşik Arap Emirlikleri’nden küstah Türkiye açıklaması: Karışmayı bırakın

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Türkiye'yle ilgili ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Gargash, "Türkiye, Arapların ilişkilerine karışmayı bırakmalı" dedi.

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Yıllardır bitmek bilmeyen şiddet ve kaosun pençesinde olan Libya’da sular bir türlü durulmuyor. General Halife Hafter’i destekleyen Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden Türkiye’ye yönelik provokatif açıklamalar gelmeye devam ediyor.

O açıklamalara son olarak BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash’ın sözleri eklendi. Twitter’dan bir açıklama yapan Gargash, Türkiye’nin Arapların ilişkilerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sözlerine yanıt veren Gargash, “İlişkiler tehditlerle yönetilemez. Sömürgeci hayallere bu dönemde yer yok” dedi.

Çavuşoğlu'dan ambargo vurgusu

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde İspanyol mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlendiği basın toplantısında, “Ambargoyu delen ülkeler var. Bizim sadece gıda yardımı götürmemiz sorun oluyor. Rusya, BAE’nin, Fransa’nın gönderdiği uçakları denetleyebiliyor mu? BM çatısı altında gerçek bir mekanızma kurulusa desteklemeye her zaman hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Libya'da neler oluyor?

Arap Baharı'nın ardından devrilen Muammer Kaddafi'den sonra ülkede kaos başladı… Birçok farklı grup belirli bölgeleri sahiplenmeye çalışırken silahlı çatışmalar meydana geldi. 2015 yılından beri ülkenin doğusuna sahip olan General Halife Hafter'e ait güçler 2019 yılının Nisan ayında bir saldırı düzenleyince savaş çıktı.

Hafter'i Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa desteklerken, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne desteğiyle Hafter milisleri Trablus'tan püskürtüldü.