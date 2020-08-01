Kalp krizinde en önemli 7 belirti! Bu iki belirti birlikte varsa kalp krizi yüksek

Ölüm sebeplerinde ipin ucunu tutan kalp krizinde belirtiler neler? Uzmanlara göre kalp krizinde en çok görülen 2 belirti var. İşte detaylar.

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Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Kalp krizinin en önemli 2 belirtisi soğuk terleme ile birlikte gelen göğüs ağrısı.

İşte kalp krizinin 7 belirtisi:

Göğüste rahatsızlık hissi

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar. Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Sol kola yayılan ağrı

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

Baygınlık veya baş dönmesi hissi

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ama bazen de kalp krizinden. Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

Boğaz ve çene ağrısı

Tek başına olan boğaz ve çene ağrısının kalp krizi ile çoğunlukla alakası olmuyor. Ancak önce göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

Soğuk terleme

Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli. Çünkü bu ikili kalp krizinin en sık rastlanan belirtisini oluşturuyor.

Nefes darlığı

Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

Bulantı, kusma ve mide ağrısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, "Bazı kalp krizi hastaları, özellikle kadınlar bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtilerle doktora başvuruyor. Şüphesiz kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir ama risk altında olan ya da diğer 6 maddeden bir ya da birkaç şikayetin eşlik ettiği durumlarda teşhisi kesinlikle doktorunuzun koymasına izin verin" dedi.