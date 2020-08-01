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ABD'de 114 yıl sonra 'Afrikalıyı maymunlarla sergileme' özrü

Demirören Haber Ajansı

ABD’nin New York kentinde, 1906 yılında bir Afrikalı, maymun kafesinde orangutanlarla birlikte tutuldu. Hayvanat bahçesini gezen yüzlerce kişi, orangutanlarla birlikte maymun kafesinde yaşayan Kongolu Ota Benga’yı izledi. Yetkililer, 114 yıl geciken özrü basın açıklaması yaparak yayınladı.

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1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi'nde maymunların ve orangutanların yaşadığı bölüme, Ota Benga adlı bir Afrikalı kapatılmış ve 1 hafta boyunca maymunlarla birlikte sergilenmişti. 

Bronx Hayvanat Bahçesi’ni yöneten Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS), Başkanı ve CEO'su Cristián Samper yayımladığı açıklamada, “Birçok insanın ve neslin bu eylemlerden zarar görmesinden dolayı derinden pişmanlık duyuyoruz” dedi. 

Samper “Açık ve sistemik ırkçılığın devam ettiğini ve kurumumuzun bununla yüzleşmesi için daha büyük bir rol oynaması gerektiğini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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