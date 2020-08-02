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İsrailli bakanda koronavirüs tespit edildi

İsrail hükümetinde Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz, Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İsrail devlet televizyonu bakanla birlikte iki milletvekilinin karantinaya alındığını açıkladı.

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İsrail hükümetinde Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. 

Twitter hesabından açıklama yapan Peretz, "Cuma günü yaptırmış olduğum koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Peretz, "Tüm İsrailli hastalara şifa temenni ederim" dedi. 

Öte yandan İsrail devlet televizyonu Kan'da verilen haberde, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen ve iki milletvekilinin koronavirüse yakalanan kişilerle aynı ortamda bulunmalarından dolayı kendilerini karantinaya aldıkları belirtildi. 

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 512'ye, vaka sayısının da 70 bin 970'e yükseldiği, hastalardan 320'sinin durumunun ağır olduğu, toplam 43 bin 850 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

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