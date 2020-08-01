Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 771 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 17 milyon 771 bini aştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde virüs nedeniyle 638 bin 287 kişi öldü.
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Vaka sayısı dünya genelinde 17 milyon 771 bin 634’e çıktı.
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Virüs saptanan 11 milyon 168 bin 411 kişi sağlığına kavuştu.
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Dünyada tedavisi süren 5 milyon 919 bin 945 aktif vaka bulunuyor.
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