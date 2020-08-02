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Uşak'ta karısıyla kaçan kuzenini parkta önce kurşunladı sonra bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı

UŞAK’ta bir şahıs, karısıyla kaçtığı iddia edilen amcaoğlunu silahla vuran koca, öfkesini alamayınca yerde kanlar içinde yatan kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, Kemal Öz Mahallesi’nde bulunan Korupark'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; il merkezinde yaşayan B.G., 15 gün önce evi terk eden eşi Berivan G. için kayıp başvurusunda bulundu. B.G., birlikte kaçtıklarını öğrendiği karısı Berivan G. ile amca oğlu Özcan G. ile Korupark'ta karşılaştı.

Sinir krizi geçiren B.G., kuzeni Özcan G.’yi silahla vurdu ardından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yeri yakınında bulunan vatandaşların ihbarları üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özcan G. ve olayın şokuyla sinir krizi geçiren Berivan G.’yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Özcan G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Berivan G.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berivan G.'nin hamile olduğu öğrenildi

Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda şüpheli B.G., kısa süre içerisinde yakalandı. Ayrıca sinir krizi geçiren Berivan G.’nin hamile olduğu öğrenildi.

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