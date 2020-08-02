Kaan Ayhan: İtalya'ya transfer olacağım

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını ve İtalya'ya transfer olacağını açıkladı.

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Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, takımdan ayrıldığını ve İtalya'daki bir kulübe transfer olacağını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte transfer haberlerini doğrulayarak "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümdeyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

34 maçta 2 gol atmıştı

Kaan Ayhan, Almanya Birinci Futbol Ligi'nden (Bundesliga) düşen Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon oynadığı 34 maçta 2 gol atmıştı.

Sassuolo ile anlaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Kaan Ayhan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Sassuolo ile anlaşmaya varmıştı.