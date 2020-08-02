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Galatasaray Maicon transferini KAP'a bildirdi

Galatasaraylı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr kulübüne transfer oldu.

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Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hazırlığını yapan Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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