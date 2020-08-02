Sergen Yalçın "İlk 11'de oynayamaz" deyip gönderdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç oyuncu Fatih Aksoy için olumsuz rapor verdi, transfer gerçekleşti.

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Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta, N'Sakala transferinden sonra, Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton da bitme noktasına geldi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle bonservis bedeli ödemek yerine takas yöntemiyle bu sorunu çözme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, Fatih Aksoy'u takasta kullandı.

Kiralık oynadığı Sivasspor'un başarısına bu sezon büyük katkı sağlayan Fatih konusunda yönetime kapsamlı bir rapor veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, orta sahaya alınacak oyuncularla birlikte bu bölgede yeteri kadar isme sahip olacaklarını dile getirdi.

'İlk 11'de forma şansı zor'

Milliyet'in haberine göre; Sergen Yalçın bu nedenle Fatih Aksoy'un ilk on birde forma şansı giymesinin zor olduğunu söylediği öğrenildi.

'Yedek kalacağına oynasın'

Fatih Aksoy'un yedek kalacağına yerde, oynamasının daha doğru olduğunu söyleyen Sergen Yalçın'ın, son iki sezonunda yeteri kadar stoper oynamadığı için, Fatih'e defans bölgesinde de yer veremeyeceğini söylediği vurgulandı.

Fatih'in şansı neredeyse kalmamıştı

Orta saha için Elneny'e yeni teklifte bulunulması, olmazsa yerine bir futbolcu alınacak olması, Atiba, Necip, Dorukhan, Oğuzhan'ın kadroda bulunması nedeniyle Fatih'in şansı neredeyse kalmamıştı. Bu nedenle genç futbolcuyu takasta kullanmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, tüm planlarını Sergen Yalçın'ın isteğine göre yapıyor.

2 seneliğine kiralanması gündemde

Ayrıca mevcut kadrodaki Kartal'ı da kiralamayı düşünen Beşiktaş Yönetimi, Fatih Aksoy için ilk etapta iki senelik kiralamayı gündeme getirecek. Kabul edilmemesi halinde ise istediği zaman geri alma maddesi koydurarak bu futbolcuyu tamamen kaybetmeyecek.