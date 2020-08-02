BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 443,42
HABER /  SPOR

Porto Benfica'yı yendi kupayı kazandı

Anadolu Ajansı

Futbolda Portekiz Kupası'nı, finalde Benfica'yı 2-1 yenen Porto kazandı.

Abone ol

Portekiz'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getiren kupa maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, 37. dakikada Porto'dan Luis Diaz, çift sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Chancel Mbemba ile öne geçen Porto, 59. dakikada bir kez daha Kongolu futbolcusunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Benfica, 84. dakikada Carlos Vinicius'un penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de, maçı uzatmalara götürecek beraberlik golünü bulamadı. 

Karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılan Porto, tarihinde 17. kez Portekiz Kupası'nın sahibi oldu.

Portekiz Kupası'nı 26 kez ile en fazla kazanan kulüp Benfica olurken, bu kulübü, 17'şer kez ile Porto ve Sporting Lizbon takip ediyor.

Ezeli rakibi Benfica'ya karşı bu sezon ligde de üstünlük kuran ve şampiyon olan Porto, böylece 2019-2020 sezonunu iki kupayla kapatmış oldu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bekir Pakdemirli duyurdu: Kalan kurbanlıklar satın alınacak
Türk Tabipler Birliği Başkanı Adıyaman'dan olay yaratan koronavirüs iddiaları
Rusya ekim ayında toplu aşı uygulamasına başlıyor
Altın daha da yükselir mi? Uzman isimden Ağustos'da gram ve çeyrek altın uyarısı!
Merih Demiral sahalara dua ederek geri döndü tarihe geçti
Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşinde
Los Angeles Clippers, üçlük rekoru kırarak kazandı
Pandemi döneminde KDK'ya başvurular patladı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu geçti
Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalanınca ‘spor yapıyoruz’ dedi
PTT şubeleri bugün açık mı bayramda PTT çalışır mı?
Yorumlar