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Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşinde

Demirören Haber Ajansı

FRANSA'da Lille forması ile giyen Zeki Çelik'in ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi.

Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor.

Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Mourinho istiyor
Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir. 

İtalyanlar da istemişti
Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.

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