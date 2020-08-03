Çeşme'de darp edilen manken olayı! Bakan Ersoy: Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde The Beach of Momo isimli mekanın güvenlik görevlilerinin darp ettiği dünyaca ünlü manken Daria Kyryliuk olayı ile ilgili "Bu kabul edilemez. Magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ukraynalı manken Daria Kyryliuk'un Çeşme'deki ünlü beach clubda arkadaşlarıyla birlikte darp edildiği iddialarıyla ilgili polisin soruşturma başlatması sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz"

Bakan Ersoy'un yaptığı paylaşım şöyle: Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz.

"Nedensiz yere darp edildik"

Ünlü model Kyryluuk ve darbedilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darbedilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadelerini aldı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'in olayla ilgili bilgisine başvurdu.

Kyryliuk, ifadesinde, tatil için geldiği Çeşme'de erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu bir grup ile gittiği beach club'dan saat 03.00 sıralarında çıkarken, nedensiz olarak özel güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi. Alsuwaıdı de ifadesinde aynı konuyu anlattı. İkili, kendilerini darbeden kişinin isminin 'Kadir' olduğunu kaydetti.

Emniyet soruşturma başlattı

Polis, ünlü modelin ismini verdiği kişinin, beach club'ın güvenlik müdürü Kadir K. (38), olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K., şehir dışında olduğunu söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, beach club'ın yetkililerinden biri de gerekli açıklamayı sosyal medyadan yaptıklarını belirtip, "Emniyet şu an için işin takibinde. Görüntülü herhangi bir açıklama yapmamamız avukatlar tarafından söylendi. Emniyet olayın iç yüzünü soruşturuyor. Suçlamaları zaten kabul etmedik" dedi.

Ne olmuştu?

Kyryliuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Çeşme'de bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından arkadaşlarıyla birlikte darp edildiklerini söylemişti.

The Beach of Momo tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada ise "İşletmemizin otopark kısmında iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlilerimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. İşletmemizde geçirdiği vakitlerde, kendisi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenlik bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşuları ile de kavga ettiğini ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir" denilmişti.

Açıklamada ayrıca Kyryliuk'un Instagram'daki paylaşımında iddia ettiği gibi meydana gelen yaralanmada işletmenin güvenlik ekibinin hiçbir dahli olmadığı da savunulup, "Daira Kyryliuk ve beraberindekiler 2 Ağustos'ta tekrar mekanımıza gelmişlerdir" ifadelerine yer verilmişti.