BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,20
ALTIN 442,55
HABER /  YEREL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yayladan 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Emine Ebru Arıcan (22), jandarmaya giderek, kaçırılmadığını ve gönül rızasıyla evlenmek için gittiğini söyledi.

Abone ol

Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'nde oturan Emine Ebru Arıcan, 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti.

Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, ailenin iddiasına göre, E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı. E.C.'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları, Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Emine Ebru Arıcan'ın bulunması için ekip, çalışma başlattı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu Emine Ebru Arıcan'ın A.B. ile birlikte kaçtığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sırasında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı'na A.B. ile gelen Emine Ebru Arıcan, verdiği ifadede kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla A.B. ile gittiğini, hiç kimseden şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da minibüsçü terörü! Sporcuyu önce sıkıştırdı, sonra kafasından bıçakladı
Erdoğan'ın eski metin yazarı: KADEM'e eleştiriler Erdoğan ve ailesine saldırı için araç yapılıyor
Erol Bulut Alanyaspor'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor
Yaylada kaçırıldığı söylenen Emine Ebru Arıcan olayı çok başka çıktı
Süleyman Soylu acı bilançoyu açıklayıp tatilcileri uyardı: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Taksim değnekçilerin işgali altında vatandaşlardan ücret alırken görüntülendiler
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Rize'de çay toplarken arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Trump'tan TikTok'a 45 gün süre! ​Microsoft'tan yeni açıklama
Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti istifa etti
Beyşehir Gölü'nde plaj keyfi
Kavurma nasıl yapılır kolay ve pratik kavurma tarifi
Yorumlar