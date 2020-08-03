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Erol Bulut Alanyaspor'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Adı Fenerbahçe ile geçen Erol Bulut Alanyaspor’daki görevinden bugün itibariyle resmen ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe, Erol Bulut'u çarşamba günü açıklayacak.

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Süper Lig'de sezonu 5.sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'a kaptıran Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Almanya’da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Fenerbahçe ile el sıkışan teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılığını açıkladı. İlerleyen günlerde İstanbul'a gelecek olan Erol Bulut, yeni takımıyla birlikte hazırlıklara başlayacak. 

"Aytemiz Alanyaspor'da 2019-20 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibarıyla son bulmuştur."  diyen 45 yaşındaki teknik adam veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

Erol Bulut resmen açıklanacak
Aktif futbol hayatına nokta koyan Emre Belözoğlu çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyecek. Sportif direktörlük görevine resmen başlayacak olan emektar kaptan yeni hoca Erol Bulut’u da resmen bu toplantıda açıklayacak.

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