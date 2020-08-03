Galatasaray'a 3 yıldız için 262 milyon TL'lik piyango

Bonservisli oyuncu transfer edebilmek için yıldızlarını satmak zorunda olan Galatasaray'a, 3 büyük müjde geldi. Aslan'ın kısa süre içerisinde kasasına 32 milyon Euro girebilir.

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Kötü geçen bir sezonu geride bırakan ve hedefleri olan yeni bir takım için kolları sıvayan Galatasaray'da arayışlar devam ederken diğer yandan da yıldız isimlerine arka arkaya teklifler gelmeye başladı.

Özellikle de Luyindama gözde aranan isimlerin başında geliyor. Sakatlanan Kongolu stoper sezonun ikinci yarısında forma giymemesine karşın İngiliz takımlarının gözdesi durumunda.

En az 15 milyon euro

Sabah'ın haberine göre; Luyindama Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın olası Luyindama transferinden en az 15 milyon euro kazanması bekleniyor.

Form tutmaya başladı

Uzun süredir İngiliz takımlarını peşinden koşturan Luyindama sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bu sezon lisansı çıkarılmaması nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen oyuncu, tatilde dahi özel çalışmalar yaparak takımla arasındaki açığı kapatmayı başardı.

Marcao defteri yeniden açıldı

Galatasaray'ın bir diğer stoperi Marcao da birçok takımla anılıyor. Ama en çok öne çıkan takım Dinamo Kiev. Taraftarların tepkisine karşılık Luce'nin başkan Surkis'in ısrarlı talebi sonunda istifasını geri çekmesinin ardından Marcao defteri yeniden açıldı.

12 milyon euro

Marcao için Dinamo Kiev'in, kapısını çaldığı Galatasaray, transfer bedelini 12 milyon euro olarak belirledi. Lucescu, Galatasaray'ın parlayan ismi Marcao'nun alınmasını talep etti.

İtalyanlar Belhanda'ya talip

Gönderilmesi planlanan Belhanda'ya ise İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 5 milyon euro bedel biçilen Faslı yıldızı, Sampdoria da gündemine aldı.

Bekleneni veremedi

Belhanda bu sezon Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 7 gol, 3 asist kaydetti.